Parata di vip al Pirandello per il premio Donnafugata | tutti i protagonisti della quinta edizione

Al Teatro Pirandello si è svolta la quinta edizione del Premio Donnafugata, un evento che celebra eccellenze e talenti. La serata di gala ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e protagonisti del mondo dello spettacolo, confermando l'importanza dell'iniziativa nel panorama culturale nazionale.

Il Premio internazionale Donnafugata torna con la quinta edizione e sceglie il teatro Pirandello come nuovo scenario della serata di gala. L’appuntamento è fissato per il 12 dicembre alle 21. Un omaggio ad Agrigento Capitale italiana della cultura 2025 in una serata che intreccerà memoria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Parata di vip al tempio della Concordia per il premio Pirandello, l'attrice Sonia Bergamasco: "Felice di essere qui, sono luoghi che fanno bene"

