Paramount l’account X finisce nel mirino degli hacker | bio manomessa con una frase shock
Un hacker ha preso di mira l'account X di Paramount, manomettendo la bio con una frase shock. L'attacco si è verificato a poche ore dall'annuncio dell'interesse della major nel tentativo di acquisire Warner Bros., sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei profili aziendali nel settore dell'intrattenimento.
L'attacco a poche ore dall'annuncio dell'entrata in scena della major nel tentativo di acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix. L'account ufficiale X di Paramount Pictures è stato hackerato nella giornata di martedì, e la bio dell'account è stata modificata con una frase shock. L'attacco social subito da Paramount giunge a poche ore dall'annuncio del tentativo della major di soffiare la Warner Bros. a Netflix. Nelle ore precedenti, Paramount ha reso noto pubblicamente di aver avanzato un'offerta economica per l'acquisizione di Warner Bros., ben più alta e solida rispetto a quella di Netflix, che aveva già annunciato di aver trovato l'accordo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
