Papa Leone sta con l’Europa | Pace giusta e duratura

Papa Leone si schiera con l’Europa, auspicando una pace giusta e duratura. La visita di Zelensky a Castel Gandolfo segna un momento importante di dialogo e solidarietà, con il pontefice che esprime il suo sostegno in un contesto di tensioni internazionali. L’incontro tra il presidente ucraino e il Papa sottolinea l’impegno per la pace e la stabilità nella regione.

È iniziata da Castel Gandolfo la tappa italiana di Zelensky che ieri mattina, nella residenza pontificia sui castelli romani, è stato ricevuto in udienza da papa Leone XIV. Un incontro . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Papa Leone sta con l’Europa: «Pace giusta e duratura»

San Francesco di Assisi, presentati gli eventi per gli 800 anni. Invitato Papa Leone

Il Papa Leone XIV ha incontrato Mattarella al Quirinale

Benvenuto Papa Leone XIV, la visita in Umbria il 20 novembre

#Tg2000 - #PapaLeone riceve #Zelensky: “ #Pace giusta e duratura” #9dicembre #Tv2000 #Ucraina #Russia #Putin #PapaLeoneXIV #LeoneXIV @tg2000it Vai su X

Zelensky ha incontrato Papa Leone questa mattina a Castel Gandolfo e Giorgia Meloni nel pomeriggio. Dal Papa l'invito a continuare il dialogo per arrivare a una pace giusta. Trump attacca l'Europa definendola un gruppo di nazioni in decadenza, afferma che - facebook.com Vai su Facebook

Papa Leone in Libano, la popolazione delusa dalla decisione di non visitare il Sud in guerra: “Sarebbe stato un segnale di vicinanza” - Il viaggio del Pontefice in Libano lascia l'amaro in bocca alle popolazioni del sud: "Sarebbe stato un segnale di vicinanza" ... ilfattoquotidiano.it scrive