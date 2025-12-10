Papa all’udienza generale | riconciliazione e pace tra i popoli

Durante l'udienza generale, Papa Leone ha sottolineato l'importanza della riconciliazione e della pace tra i popoli, invitando alla solidarietà e al dialogo come strumenti fondamentali per costruire un mondo più giusto e pacifico. Le sue parole risuonano come un appello universale affinché si superino le divisioni e si promuovano valori di fraternità.

La riconciliazione e la pace tra i popoli, ha invocato Papa Leone oggi, al termine dell’udienza del mercoledì. La catechesi in piazza San Pietro nel servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Papa all’udienza generale: riconciliazione e pace tra i popoli

Una delegazione camilliana è presente all udienza di Papa Leone a conclusione dell anno giubilare camilliano della conversione di san Camillo - facebook.com Vai su Facebook

#PapaLeoneXIV arrivato in Piazza #SanPietro per l'udienza generale. Il #Papa a bordo della #papamobile ha salutato i tanti fedeli provenienti da tutto il mondo e si è fermato per benedire e dare una carezza ai bambini. In diretta su #TV2000 e #Play2000 Vai su X

Papa Francesco incontra la Federazione Luterana/ “Dio della speranza può accompagnarci verso riconciliazione” - Papa Francesco ha incontrato la Federazione Luterana, porgendo un messaggi di speranza per quel cammino di riconciliazione avviato ormai esattamente 25 anni fa Nella giornata di oggi nel Palazzo ... Segnala ilsussidiario.net