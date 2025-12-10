Paolo Rossi apre la stagione teatrale dell' auditorium Sirena con il suo spettacolo Stand Up Classic
L'auditorium Sirena di Francavilla al Mare inaugura la nuova stagione teatrale con lo spettacolo “Stand Up Classic” di Paolo Rossi. La serata, diretta dal compositore e regista Davide Cavuti, promette un coinvolgente inizio di stagione all'insegna dell'intrattenimento e della comicità.
Al via la stagione teatrale dell'auditorium Sirena di Francavilla al Mare, diretta dal compositore e regista Davide Cavuti. Il primo appuntamento è in programma domenica 14 dicembre, alle ore 21, con Paolo Rossi, che sarà il protagonista dello spettacolo "Stand Up Classic" (da lui scritto e.
Cinque anni senza Paolo Rossi: impossibile dimenticarlo
Paolo Rossi, cinque anni fa moriva la leggenda dei Mondiali 1982 che fece sognare l'Italia - Il carico di emozioni per l'eroe che regalò l'entusiasmo al Vicenza e marchiò a fuoco la storia del pallone
