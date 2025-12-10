Paolo Rossi apre la stagione teatrale dell' auditorium Sirena con il suo spettacolo Stand Up Classic

Chietitoday.it | 10 dic 2025

L'auditorium Sirena di Francavilla al Mare inaugura la nuova stagione teatrale con lo spettacolo “Stand Up Classic” di Paolo Rossi. La serata, diretta dal compositore e regista Davide Cavuti, promette un coinvolgente inizio di stagione all'insegna dell'intrattenimento e della comicità.

