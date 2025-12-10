Paola Cortellesi in cattedra allo Ied | L’esperienza è un ponte da offrire così i giovani avranno superpoteri
Paola Cortellesi si è confrontata con studenti allo Ied di Milano, condividendo la sua esperienza e trasmettendo un messaggio di ispirazione. Ritiene che l’esperienza sia un ponte fondamentale per i giovani, che grazie alla loro consapevolezza e curiosità possano acquisire “superpoteri” per affrontare il futuro con sicurezza.
Milano, 10 dicembre 2025 – "I giovani con cui ho avuto modo di confrontarmi in questi anni mi hanno profondamente colpita: sono c onsapevoli, preparati, curiosi. Portano una freschezza autentica e punti di vista nuovi, elementi indispensabili per far evolvere il panorama culturale e creativo del nostro Paese". Paola Cortellesi tornerà a incontrarli domani alle 19, all'Istituto Europeo di Design di Milano, nello Spazio Teatro di via Pompeo Leoni. L'occasione è la 'Lezione speciale' organizzata da OffiCine-Ied e da Ied Cinema (la nuova scuola nata a settembre), dedicata agli studenti, ma aperta alla città (l'ingresso libero, con prenotazione obbligatoria su www.
