Paola benemerita con stile Entrata trionfale in Comune | Da oggi mi darò tante arie

Paola fa il suo ingresso in Comune con stile e sicurezza, sfoggiando un look elegante e deciso. Il suo abbigliamento impeccabile e il sorriso sicuro catturano l'attenzione, segnando un nuovo capitolo nella sua avventura pubblica. Un momento che sottolinea la sua personalità forte e determinata, pronta a distinguersi con classe e spirito.

Vestito nero attillato, scarpe con tacco importante a quadretti bianchi e neri. Capelli rossi, occhiali scintillanti. Una diva. Baci e abbracci per tutti. Per lei ‘Il viale del tramonto’ è un film che deve essere ancora girato. Così si è presentata in consiglio comunale Paola Pierangeli Tittarelli per ricevere in forma solenne il titolo di cittadina benemerita. Per l’occasione anche il sindaco Andrea Biancani in cravatta. "Hermes? No, non lo so ci ha pensato mia moglie.". Non ha sceso le scale come Wanda Osiris perché Paola Tittarelli le scale le ha dovute salire con a fianco la figlia Federica ex componente del Rossini Opera Festival arrivata appositamente da Roma "con 4 ore di sosta del treno a Fossato di Vico perché il locomotore aveva travolto un cianghiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paola, benemerita con stile. Entrata trionfale in Comune: "Da oggi mi darò tante arie"

Da oggi Paola Tittarelli è Cittadina Benemerita della città di Pesaro. Grazie alla Signora del ROF per il suo straordinario contributo alla bellezza, alla cultura e alla vitalità della nostra amata città. - facebook.com Vai su Facebook

