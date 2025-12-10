Pantone sceglie il bianco come colore dell' anno | i fanatici woke gridano al delitto

Nel 2024, Pantone ha scelto il bianco come colore dell’anno, suscitando reazioni contrastanti. Dal 1999, il Pantone Color Institute identifica il colore che influenzerà moda, design e oltre, diventando un punto di riferimento globale. La scelta del bianco, simbolo di purezza e neutralità, accende dibattiti tra sostenitori e critici, riflettendo le tendenze e le tensioni culturali del momento.

Dal 1999 il Pantone Color Institute indica il colore dell’ann o, ossia quello che diventerà prevalente nella moda, nel design o semplicemente nell’alimentazione. Parliamo di un’istituzione riconosciuta a livello internazionale, simbolo di qualità e di competenza. Ma il fondamentalismo woke non risparmia nessuno ed ecco le consuete, immarcescibili, ridicole polemiche. Sì, perché il “color of the year” è il “Cloud Dancer”, letteralmente “ballando fra le nuvole”. Parliamo di una tonalità di bianco ispirata proprio alle nuvole, un “simbolo di influenza calmante” in una società frenetica secondo gli addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pantone sceglie il bianco come colore dell'anno: i fanatici woke gridano al delitto

