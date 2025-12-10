Panini Comics – Un Natale da supereroi con DC e Marvel

Quest’anno, Panini Comics rende il Natale ancora più speciale con due uscite imperdibili dedicate a DC e Marvel. Tra avventure epiche, personaggi iconici e atmosfere natalizie, i fan potranno immergersi in storie avvolgenti che uniscono azione, ironia e magia delle festività. Un modo unico per festeggiare con i supereroi preferiti.

Un Natale in compagnia dei più grandi eroi e villain del fumetto mondiale: quest'anno Panini Comics celebra le festività con due uscite speciali dedicate agli universi DC e Marvel, tra azione, ironia e atmosfere natalizie tutte da scoprire. Dal ritorno del Cavaliere Oscuro in una Gotham innevata alla raccolta di avventure natalizie dei protagonisti Marvel, le strenne supereroistiche 2025 promettono emozioni forti e regali perfetti per ogni appassionato. Babbo Natale torna a Gotham City in Batman & Babbo Natale: Il Ritorno del Cavaliere Redentore, il sequel dell'acclamato crossover pubblicato lo scorso anno.

