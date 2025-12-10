Panettoni degli chef stellati da Cracco a Cannavacciuolo e gli altri famosi | i migliori e quanto costano

Il panettone degli chef stellati rappresenta un’evoluzione del classico dolce natalizio, elevato a opera d’arte gastronomica. Da Cracco a Cannavacciuolo, i maestri della cucina italiana propongono creazioni uniche, che uniscono tradizione e innovazione. In questo articolo scoprirai i migliori panettoni firmati dai grandi chef e i loro costi, testimonianza di un lusso gastronomico sempre più ricercato.

Nel panorama gastronomico italiano, il panettone ha ormai smesso da tempo di essere soltanto un simbolo natalizio per trasformarsi in una dichiarazione di stile, un oggetto identitario che racconta l’evoluzione dell’alta cucina. Ogni anno i grandi chef rinnovano questo rito collettivo, e il 2025 conferma un trend in continua crescita: il lievitato milanese diventa laboratorio di ricerca, lusso accessibile e manifestazione concreta delle filosofie culinarie dei suoi autori. Non più un semplice dolce, dunque, ma un modo per mettere in scena estetica, territorio e creatività. Tra i protagonisti più riconoscibili di questo scenario rimane Carlo Cracco, che continua a rafforzare il legame tra panettone e design. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Da Ciccio Sultano a Niko Romito, da Gucci Osteria a Davide Oldani: Scoprite qui tutti i migliori panettoni degli chef stellati! Nadia Afragola - facebook.com Vai su Facebook

La classifica dei migliori panettoni degli chef stellati, da Cannavacciuolo a Bottura e Cracco: i prezzi - Nel panorama gastronomico italiano, il panettone è ormai diventato molto più di un dolce tradizionale: è una dichiarazione di stile. Come scrive ilmattino.it