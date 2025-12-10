‘Panettone solidale’ per i poveri Aiuterà a distribuire pasti e pacchi

Il panettone solidale della cooperativa ‘L’Abbraccio’ e dell’associazione ‘Amici di Fratel Gian Piero’ unisce tradizione e solidarietà, sostenendo le persone in difficoltà. Parte dei ricavi sarà impiegata per distribuire pasti e pacchi alimentari, offrendo un gesto di conforto e speranza a chi attraversa un momento di fragilità economica.

La solidarietà ha il gusto del panettone, quello preparato dalla cooperativa sociale ‘L’Abbraccio’ e dell’associazione ‘Amici di Fratel Gian Piero’ per raccogliere le risorse necessarie a distribuire pasti e aiuti alimentari alle persone in difficoltà economica. Il Panettone Solidale, con 15 euro, consente di trasformare il tradizionale dolce natalizione in un aiuto concreto per chi ha bisogno. Il dolce, nella sua versione da 750 gr, rappresenta un pilastro fondamentale delle attività della cooperativa. Lo scorso anno l’iniziativa ha consentito di distribuire circa 30 mila pasti e 250 pacchi di generi alimentari durante i periodi di Pasqua e Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Panettone solidale’ per i poveri. Aiuterà a distribuire pasti e pacchi

