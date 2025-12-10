Panathinaikos-Viktoria Plzen Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati I cechi cercano il colpaccio ad Atene

Il confronto tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l’Europa League, si svolgerà l’11 dicembre 2025 alle ore 21:00. Le formazioni ufficiali, le quote, i pronostici e i convocati sono pronti per offrire un'analisi dettagliata di una sfida che vede i cechi tentare il colpaccio ad Atene, mentre i greci puntano a blindare la qualificazione.

Non sembra ancora avere il Panathinaikos in mano Rafa Benitez, ma almeno in Europa League la squadra viaggia tranquilla verso la qualificazione e potrebbe già blindarla vincendo in casa contro il Viktoria Plzen. I tryfilli in campionato hanno perso di fatto tutti gli scontri diretti e pure contro l’AEK è arrivato un pesante KO nel derby che li relega di fatto a metà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Panathinaikos-Viktoria Plzen (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. I cechi cercano il colpaccio ad Atene

Il Panathinaikos si presenta al Forum in formato valanga. Nel weekend i verdi hanno travolto il Panionios 110-66 ad OAKA, salendo sul 7-1 in Stoiximan Greek Basketball League e indirizzando già il pensiero alla sfida di Eurolega contro l’Olimpia Milano di gi - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Panathinaikos vs Plzen – 11 Dicembre 2025 - Il pronostico Panathinaikos – Plzen per la sfida di UEFA Europa League in programma l’11 Dicembre 2025 alle 21:00 all’Olympic Stadio of Athens si annuncia equilibrato e di notevole interesse. Riporta news-sports.it

Roma e Lazio, stesse sofferenze: vincono all’ultimo minuto di recupero. La Fiorentina si fa male da sola e perde col Panathinaikos - Roma e Lazio vincono l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro rispettivamente Athletic Bilbao e Viktoria Plzen entrambe nell’ultimo minuto di recupero grazie ai gol ... Come scrive ilfattoquotidiano.it