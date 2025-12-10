Panathinaikos-Viktoria Plzen Europa League 11-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici convocati I cechi cercano il colpaccio ad Atene

Il match tra Panathinaikos e Viktoria Plzen, valido per l'Europa League, si disputa il 11 dicembre 2025 alle 21:00 ad Atene. Con Rafa Benitez alla guida, i greci mirano alla vittoria per consolidare la loro posizione in classifica, mentre i cechi cercano il colpaccio in trasferta. Ecco formazioni, quote, pronostici e convocati per questa sfida.

Non sembra ancora avere il Panathinaikos in mano Rafa Benitez, ma almeno in Europa League la squadra viaggia tranquilla verso la qualificazione e potrebbe già blindarla vincendo in casa contro il Viktoria Plzen.  I tryfilli in campionato hanno perso di fatto tutti gli scontri diretti e pure contro l’AEK è arrivato un pesante KO nel derby che li relega di fatto a metà . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Pronostico Panathinaikos vs Plzen – 11 Dicembre 2025 - Il pronostico Panathinaikos – Plzen per la sfida di UEFA Europa League in programma l’11 Dicembre 2025 alle 21:00 all’Olympic Stadio of Athens si annuncia equilibrato e di notevole interesse. Secondo news-sports.it

