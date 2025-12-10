Palmoli spiragli per riunire la famiglia nel bosco | I genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni

Dopo 20 giorni di separazione, la famiglia nel bosco di Palmoli si avvicina a un possibile riavvicinamento. I genitori sono pronti a rivedere alcune posizioni, aprendo uno spiraglio di speranza per una riunione imminente. La situazione sta evolvendo verso una soluzione che potrebbe riportare unità e serenità tra i membri della famiglia.

Il calendario segna 20 giorni di separazione, ma la famiglia nel bosco di Palmoli potrebbe riunirsi a breve. La speranza si intreccia ad alcuni spiragli aperti su diversi fronti: da una parte i genitori dei bambini si sono detti «pronti a rivedere alcune posizioni», dall'altra la tutrice ha spiegato che «si sta tentando di prorogare» la permanenza dei bambini nella casa famiglia, ma pare per poco tempo. La posizione dei genitori. I genitori anglo-australiani dei tre bambini sono disponibili a rivedere le loro posizioni per poter tornare a vivere tutti insieme. A rivelarlo è stata uno dei legali della famiglia, Danila Solinas, che ha dichiarato: «Catherine e Nathan stanno dimostrando la più totale collaborazione.

Famiglia nel bosco/ Sindaco Palmoli: “Spiragli per il ricongiungimento, oggi Nathan vedrà una casa…” - Il caso della famiglia nel bosco a Storie Italiane, con il sindaco di Palmoli in collegamento in diretta tv su Rai Uno: ecco le novità ... Lo riporta ilsussidiario.net

Famiglia nel bosco, papà Nathan nella nuova casa: “Ora le istituzioni si muovano per riunire genitori e figli” - Palmoli, Nathan ha traslocato nel casolare offerto per due mesi dal ristoratore di Ortona che potrebbe favorire il ricongiungimento con moglie e figli. quotidiano.net scrive

Domani pranzo nella mia casa di Palmoli con Nathan, il papà della famiglia separata dai giudici dell’Aquila. Per un po’ diventerà casa sua”. Chi cucinerà, Armando Carusi? "Io e mia figlia, abbiamo una lunga tradizione di ristoratori. Ho mandato avanti, insiem - facebook.com Vai su Facebook