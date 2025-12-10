Pallanuoto Trieste cade al cospetto della capolista An Brescia 17-10
La Pallanuoto Trieste affronta la penultima giornata di andata del campionato di Serie A1 maschile, incontrando la capolista An Brescia a Mompiano. Nonostante gli sforzi, i triestini si sono dovuti arrendere alla forte squadra padrona di casa, con il punteggio di 17-10. Una sfida che ha messo in evidenza le ambizioni delle due compagini in questa fase della stagione.
La Pallanuoto Trieste è stata sconfitta a Mompiano dalla capolista An Brescia per 17-10. Nella penultima giornata di andata del campionato di serie A1 maschile, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping, era priva dei veterani Ray Petronio e Andrea Razzi. In classifica gli alabardati vengono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Pallanuoto femminile, Rapallo batte Trieste ai rigori e si avvicina alla fase a gironi di Champions League
Pallanuoto femminile, Rapallo accede ai gironi di Champions League. Trieste retrocede in Euro Cup
Pallanuoto, Trieste supera di misura la Stella Rossa nel primo match delle qualificazioni di Euro Cup
#A1M ? | Cronaca, dichiarazioni e tabellino della gara di Mompiano tra Pallanuoto Trieste e An Brescia (17-10). ? https://bit.ly/A1M_news_9-12-2025 PH Lorenzo Marini An Brescia Vai su Facebook
Pallanuoto, doppia vittoria per Trieste - in campionato, i maschi rispettano il pronostico e battono facilmente la RN Florentia per 17- Si legge su rainews.it
