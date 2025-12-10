Pallanuoto Trieste cade al cospetto della capolista An Brescia 17-10

La Pallanuoto Trieste affronta la penultima giornata di andata del campionato di Serie A1 maschile, incontrando la capolista An Brescia a Mompiano. Nonostante gli sforzi, i triestini si sono dovuti arrendere alla forte squadra padrona di casa, con il punteggio di 17-10. Una sfida che ha messo in evidenza le ambizioni delle due compagini in questa fase della stagione.

La Pallanuoto Trieste è stata sconfitta a Mompiano dalla capolista An Brescia per 17-10. Nella penultima giornata di andata del campionato di serie A1 maschile, la squadra sponsorizzata Samer & Co. Shipping, era priva dei veterani Ray Petronio e Andrea Razzi. In classifica gli alabardati vengono. 🔗 Leggi su Triesteprima.it