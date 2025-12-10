Palladino | Una notte magica per Bergamo i cori della curva mi hanno emozionato

Al termine della partita, Raffaele Palladino ha espresso la sua emozione per la notte speciale vissuta a Bergamo, sottolineando l'entusiasmo dei tifosi della Curva Nord. Il coro “Palladino alé alé” ha risuonato nello stadio, ricordando i lunghi anni di supporto dedicati a Gian Piero Gasperini, creando un momento di grande coinvolgimento e passione.

Bergamo. All’uscita dal campo, la Curva Nord lo ha salutato con un coro “Palladino alé alé” che suonava esattamente come quelli dedicati per nove anni a Gian Piero Gasperini. Il passaggio di testimone per ovvi motivi è ancora tutto da definire, ma un primo passo è stato mosso al termine della vittoria per 2-1 contro il Chelsea di rimonta che lancia l’ Atalanta ancora di più verso le prime otto della Champions League, facendole trascorrere una notte da sogno al terzo posto assoluto. Una soddisfazione che mister Palladino non nasconde in conferenza stampa. leggi anche. Champions league Scamacca e De Ketelaere fanno impazzire Bergamo! L’Atalanta batte il Chelsea di rimonta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

