Palladino interviene durante l'intervista di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool | Non esiste

Fanpage.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'intervista a Sky, Palladino interviene commentando il rigore assegnato al Liverpool, esprimendo una posizione netta e critica:

Palladino interviene durante l'intervista a Sky di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool: "Ma non è rigore quello, ma non esiste". L'allenatore dell'Inter abbozza un sorriso e chiude la discussione con un secco: “”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

