Palladino interviene durante l'intervista di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool | Non esiste
Durante un'intervista a Sky, Palladino interviene commentando il rigore assegnato al Liverpool, esprimendo una posizione netta e critica:
Palladino interviene durante l'intervista a Sky di Chivu e commenta il rigore dato al Liverpool: "Ma non è rigore quello, ma non esiste". L'allenatore dell'Inter abbozza un sorriso e chiude la discussione con un secco: “”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Slot: "Non si fischiano certi rigori in Premier" Van Dijk che se la ride a Sky e non riesce a nascondere l'imbarazzo. Palladino che interviene con Chivu collegato a Sky e dice che non è mai rigore. Capello che sbotta con l'arbitro e per poco non gli sale la pressio Vai su X
