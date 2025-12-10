Palladino difende Chivu l’allenatore della Dea si schiera con l’allenatore rumeno Rigore inesistente

Internews24.com | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palladino si schiera a difesa di Chivu, commentando la decisione arbitrale sul rigore, definendola inesistente. L'allenatore dell’Atalanta interviene dopo la seconda sconfitta consecutiva in Champions League, evidenziando la sua posizione sulla gara e sui fattori che hanno influenzato il risultato.

Inter News 24 Palladino dice la sua sulla seconda sconfitta consecutiva in Champions League: il tecnico dell’Atalanta commenta il rigore. Seconda sconfitta consecutiva in Champions League per l’Inter, battuta ancora una volta dal Liverpool a San Siro al termine di una gara decisa da un episodio destinato a far discutere a lungo. Dopo il KO dell’andata, anche il ritorno europeo dei nerazzurri si è chiuso con una sconfitta maturata su un rigore concesso dal VAR per una leggera trattenuta di Alessandro Bastoni, difensore centrale mancino e pilastro della retroguardia interista, ai danni di Wirtz. 🔗 Leggi su Internews24.com

palladino difende chivu l8217allenatore della dea si schiera con l8217allenatore rumeno rigore inesistente

© Internews24.com - Palladino difende Chivu, l’allenatore della Dea si schiera con l’allenatore rumeno «Rigore inesistente»

Rigore Inter-Liverpool, Chivu non commenta ma Palladino difende i nerazzurri: «È inesistente» - Il rigore generoso concesso al Liverpool nei minuti finali del match di Champions League contro l’Inter, per una trattenuta di Bastoni a Wirtz in area (che resta ... Come scrive msn.com