Palestra Juve scout a Cagliari | l’esterno promosso a pieni voti Si studia un nuovo piano Kulusevski

Durante la trasferta a Cagliari, gli scout della Juventus hanno monitorato da vicino l’esterno classe 2005, promosso a pieni voti. L'osservazione rientra in una strategia più ampia, che include anche l’analisi di un nuovo piano per Kulusevski, volto a rafforzare la rosa e sviluppare giovani talenti promettenti.

per l’esterno classe 2005. Il futuro di Marco Palestra, il gioiellino classe 2005 di proprietà dell’ Atalanta, è sempre più legato alle manovre di mercato della Juventus. La Vecchia Signora ha un grande interesse nei confronti dell’esterno destro, un giocatore che i bianconeri seguono da tempo. La promozione a pieni voti dopo Cagliari. L’interesse della Juventus si è intensificato dopo le ultime prestazioni del calciatore, attualmente in prestito al Cagliari. Anche domenica all’Unipol Domus era presente uno scout juventino per studiarlo da vicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com