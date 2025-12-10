Palestra Juve scout a Cagliari | l’esterno promosso a pieni voti Si studia un nuovo piano Kulusevski

Durante la trasferta a Cagliari, gli scout della Juventus hanno monitorato da vicino l’esterno classe 2005, promosso a pieni voti. L'osservazione rientra in una strategia più ampia, che include anche l’analisi di un nuovo piano per Kulusevski, volto a rafforzare la rosa e sviluppare giovani talenti promettenti.

per l’esterno classe 2005. Il futuro di  Marco Palestra, il  gioiellino classe 2005  di proprietà dell’ Atalanta, è sempre più legato alle manovre di mercato della  Juventus. La  Vecchia Signora  ha un  grande interesse  nei confronti dell’esterno destro, un giocatore che i bianconeri  seguono da tempo. La promozione a pieni voti dopo Cagliari. L’interesse della  Juventus  si è intensificato dopo le ultime prestazioni del calciatore, attualmente in prestito al  Cagliari. Anche  domenica all’Unipol Domus  era presente uno  scout juventino  per studiarlo da vicino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

