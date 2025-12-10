Palestra incanta in Serie A la Dea fa muro | valutazione schizzata alle stelle

L'esterno destro in prestito dall'Atalanta si sta affermando come una delle sorprese più interessanti della Serie A, contribuendo alla crescita del Cagliari. La sua performance sta attirando l'attenzione, con una valutazione di mercato in costante aumento. Un vero e proprio protagonista che sta lasciando il segno nel campionato italiano.

Inter News 24 Palestra protagonista con il Cagliari dopo il prestito dall’Atalanta: l’esterno destro è tra le rivelazioni del campionato di Serie A. È la stagione della definitiva consacrazione per Marco Palestra, esterno destro classe 2005, passato in prestito dall’ Atalanta al Cagliari e diventato in poche settimane un punto fermo della formazione allenata da Fabio Pisacane, tecnico rossoblù noto per l’attenzione ai giovani e all’intensità sulle corsie laterali. Il laterale ha trovato immediatamente spazio da titolare, rispondendo con prestazioni di grande personalità e continuità. L’ultima prova contro la Roma è stata l’ennesima conferma: Palestra ha dominato la sua fascia, mettendo in grande difficoltà la retroguardia giallorossa con strappi, sovrapposizioni e qualità nel gioco palla al piede. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra incanta in Serie A, la Dea fa muro: valutazione schizzata alle stelle

