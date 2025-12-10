Palestra cantiere fermo nel villaggio scolastico
Il cantiere della nuova palestra nel villaggio scolastico di Pontedera è attualmente fermo da mesi, nonostante i lavori siano stati avviati con un finanziamento di oltre 5 milioni di euro e una prevista conclusione per il 7 agosto 2025. La situazione desta preoccupazione tra studenti e residenti, mentre il progetto rimane in sospeso.
PONTEDERA Il cantiere della nuova palestra del villaggio Scolastico è fermo da mesi. Eppure l’opera, finanziata con oltre 5 milioni di euro, avrebbe dovuto essere ultimata, come si legge sull’insegna all’ingresso del cantiere, il 7 agosto 2025. Oggi, a 4 mesi di distanza, è un cantiere fermo e ben lontano dal vedere una fine". E’ la domanca che pongono Matteo Bagnoli (FdI) E Christian Nannipieri (Gn) sulla struttura da tempo in costruzione nel cuore del villaggio scolastico di Pontedera. "Parliamo di una struttura essenziale per gli studenti dell’Iti Marconi e del Liceo Montale, che sono rimaste le uniche scuole del villaggio scolastico a non disporre di una palestra – scrive Bagnoli che ha depositato un’interrogazione alla Provincia – È inoltre un presidio che, nel pomeriggio, dovrebbe essere messo a disposizione delle società sportive del territorio, diventando un punto di aggregazione e di crescita per tanti giovani". 🔗 Leggi su Lanazione.it
