Palazzo Venezia in dialogo con tre autorevoli pittori contemporanei
Palazzo Venezia a Roma ospita un pomeriggio di studi dedicato all’arte contemporanea. L’evento si focalizza sul dialogo tra l’istituzione e tre pittori di rilievo: Mauro Bursi, Raspu e Va. Un’occasione per approfondire il contributo di questi artisti al panorama artistico attuale, attraverso riflessioni e confronti presso l’istituto di archeologia e storia dell’arte.
