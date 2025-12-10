Palazzo Venezia in dialogo con tre autorevoli pittori contemporanei

Palazzo Venezia a Roma ospita un pomeriggio di studi dedicato all’arte contemporanea. L’evento si focalizza sul dialogo tra l’istituzione e tre pittori di rilievo: Mauro Bursi, Raspu e Va. Un’occasione per approfondire il contributo di questi artisti al panorama artistico attuale, attraverso riflessioni e confronti presso l’istituto di archeologia e storia dell’arte.

Il 12 Dicembre alle ore 16 presso Palazzo Venezia.

