Palazzo Venezia in dialogo con tre autorevoli pittori contemporanei

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palazzo Venezia a Roma ospita un pomeriggio di studi dedicato all’arte contemporanea. L’evento si focalizza sul dialogo tra l’istituzione e tre pittori di rilievo: Mauro Bursi, Raspu e Va. Un’occasione per approfondire il contributo di questi artisti al panorama artistico attuale, attraverso riflessioni e confronti presso l’istituto di archeologia e storia dell’arte.

Presso l’istituto di archeologia e storia dell’arte, all’interno di Palazzo Venezia in Roma, sarà previsto un pomeriggio di studi dedicato alla ricerca di tre significativi pittori del panorama artistico contemporaneo: Mauro Bursi, Raspu, Va.Ma.AnIl 12 Dicembre alle ore 16 presso Palazzo Venezia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

‘Casanova’, omaggio a Fellini a Palazzo Grimani a Venezia

Mattarella a Palazzo Ducale per i 35 anni della Commissione di Venezia

Mattarella a Palazzo Ducale per 35esimo Commissione di Venezia

palazzo venezia dialogo trePalazzo Venezia, Roma: un pomeriggio all’insegna della cultura in dialogo con tre autorevoli pittori contemporanei - Presso l’istituto di archeologia e storia dell’arte, all’interno di Palazzo Venezia in Roma, sarà previsto un pomeriggio di studi dedicato alla ricerca di tre significativi pittori del panorama ... Lo riporta liquidarte.it