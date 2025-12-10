Palazzo Reale e Villa Pignatelli visite tattili e racconti sulla Tavola dei Re
Due iniziative culturali offrono esperienze sensoriali uniche a Napoli: una visita tattile al Palazzo Reale e a Villa Pignatelli, e una visita guidata alla Sala da Pranzo, per scoprire la storia e i dettagli di questi luoghi attraverso il tatto e i racconti.
Palazzo Reale di Napoli, domani visita tattile e a Villa Pignatelli, venerdì visita guidata alla Sala da Pranzo. Giovedì 11 dicembre, dalle ore 10.30 e alle ore 12.30, è prevista al Palazzo Reale di Napoli una visita tattile all’insegna dell’accessibilità, a cura del personale ministeriale del Museo. Al Museo storico archeologico di Nola torna la . 🔗 Leggi su 2anews.it
Roberto Celestri. TheeLightman · Love Story. Inside Royal Palace of Naples, Italy. All’interno del Palazzo Reale di Napoli. #palace #naples #napoli - facebook.com Vai su Facebook
#MRTcare ? Nel Palazzo Reale di Torino, come un enorme fiocco di neve, torna a splendere il lampadario del Gabinetto Cinese: l'intervento di manutenzione ha permesso il recupero della brillantezza grazie alla pulitura degli elementi in cristallo molato e v Vai su X
A NAPOLI - Palazzo Reale, giovedì Visite tattili e a Villa Pignatelli venerdì racconti sulla Tavola dei Re - Due visite le organizzate nei prossimi giorni accompagnate da storici dell’arte. Da napolimagazine.com
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it