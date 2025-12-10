PalaPanini la svolta Il tempio del volley diventa un’arena per i grandi eventi
Il PalaPanini di Modena si trasforma con il nuovo nome PalaPanini Arena, diventando un’arena polifunzionale per grandi eventi. La collaborazione tra Modena Volley, Spettacoli Pro e Sgr Music Show Agency porta a una rinnovata veste del palasport, che mantiene il suo storico ruolo sportivo e si apre a nuove opportunità di intrattenimento e spettacolo.
Ci sono un nuovo nome legato agli eventi, PalaPanini Arena, e un nuovo accordo siglato tra Modena Volley – che il PalaPanini lo gestisce – e le società Spettacoli Pro e Sgr Music Show Agency alla base del secondo vestito di gala che il palasport cittadino indosserà, assieme a quello sportivo che non è mai stato dismesso dal 1985 e che con l’ultimo successo in campionato sulla Lube Civitanova è tornato a brillare. Un ritorno ai tempi d’oro in cui ci si sedeva tra gli spalti per assistere ai concerti di Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Jovanotti, solo per citare alcuni dei nomi noti che si esibivano in città anche al chiuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oggi alle 18 al PalaPanini arriva la Lube Civitanova per l’anticipo della decima giornata di SuperLega - facebook.com Vai su Facebook
PalaPanini, la svolta. Il tempio del volley diventa un’arena per i grandi eventi - Elisa Bergonzini, direttore operativo di Modena Volley: "La proprietà vuole ’aprire’ il palazzetto alla città rendendolo vivo". Riporta msn.com
