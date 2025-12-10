Pagelle Juve Pafos | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Ecco le pagelle della Juventus dopo il primo tempo contro il Pafos, nella sesta giornata di Champions League 2025/26. Analizziamo i protagonisti, evidenziando i migliori e i meno brillanti, per una panoramica completa delle prestazioni dei bianconeri. Di seguito, i voti e i giudizi sui singoli giocatori.

di Marco Baridon Pagelle Juve Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Pafos: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Champions League 202526 TOP: Yildiz FLOP: Miretti, David, Koopmeiners VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Pafos: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Juventus Primavera-Pafos 2-2, le pagelle: Tiozzo illude, Elimoghale spreca troppo - Una buona partita, macchiata negli ultimi minuti: copre molto bene il pallone ed è sempre pericoloso nelle azioni dei bianconeri: sul primo goal serve bene Sylla, sul secondo crossa ... Segnala ilbianconero.com

Pagelle Juve: Gatti goleador, Locatelli rovina tutto, McKennie a motore, Yildiz 10 e lode, Vlahovic... - Dopo il ko contro la Lazio e l'esonero di Tudor, a regalare i 3 punti ci hanno pensato Vlahovic, Gatti e Yildiz. Scrive tuttosport.com

Juventus Primavera-Pafos 2-2, le pagelle: Tiozzo illude, Elimoghale spreca troppo - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #Napoli- #Juve: #Hojlund è tornato, #Neres in stato di grazia. Spalletti, scelte sbagliate Vai su X