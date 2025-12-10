Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League | TOP E FLOP dopo il primo tempo

Le pagelle della Juventus Primavera contro il Pafos, valide per la sesta giornata della Youth League 2025/26, analizzano le performance dei giovani bianconeri dopo il primo tempo. Ecco i voti e i giudizi sui protagonisti del match, evidenziando i punti di forza e le criticità della squadra in questa fase della competizione.

di Marco Baridon Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Pagelle Juve Pafos Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Youth League 202526 TOP: Tiozzo, Contarini, Bassino FLOP: VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League: TOP E FLOP dopo il primo tempo

Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... Come scrive tuttosport.com

Le pagelle di St Polten Juventus Women Grande prestazione di tutte le bianconere I giudizi completi nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Pagelle #Napoli- #Juve: #Hojlund è tornato, #Neres in stato di grazia. Spalletti, scelte sbagliate Vai su X