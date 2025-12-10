Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League | Tiozzo trascinante due errori che pesano per Elimoghale VOTI

Le pagelle della Juve Pafos Primavera Youth League analizzano le prestazioni dei giovani protagonisti alla sesta giornata della stagione 2025/26. Tra discese e risalite individuali, si evidenziano le performance di Tiozzo e Elimoghale, con giudizi e voti che riflettono l’andamento del match. Ecco i giudizi sui protagonisti di questa sfida.

di Marco Baridon Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – Pagelle Juve Pafos Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la sesta giornata di Youth League 202526 Huli 6.5 – Viene chiamato poco in causa, ma dimostra reattività quando il Pafos si affaccia dalle sue parti. La fotografia? Il gran riflesso sulla punizione di Mavroudis nel primo tempo e su Theodorou nella ripresa. Fulminato due volte da Ferrer. De Brul 5.5 – Episodio che costa caro. Si perde completamente la marcatura di Ferrer Terrones, che gli sguscia via in area e trafigge nel suo tap-in Huli per il 2-1. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juve Pafos Primavera Youth League: Tiozzo trascinante, due errori che pesano per Elimoghale VOTI

Le migliori bici elettriche da outdoor per le tue avventure nella natura - Zazoom Social News

Il leader dei Pinguini Tattici Nucleari Riccardo Zanotti è diventato papà: l’annuncio social - Zazoom Social News

Youth League, Juventus-Pafos in diretta: orario e dove vedere in tv la Primavera bianconera - La squadra di Padoin è alla ricerca di una vittoria per risalire la classifica e provare a conquistare la qualificazione ai sedicesimi ... tuttosport.com scrive

Youth League, Juventus Primavera-Pafos LIVE: formazioni, cronaca, aggiornamenti - Tutti gli aggiornamenti in diretta sul match di Youth League tra Juventus Primavera e Pafos. Lo riporta ilbianconero.com

Le pagelle di St Polten Juventus Women Grande prestazione di tutte le bianconere I giudizi completi nel primo commento Vai su Facebook

Pagelle #Napoli- #Juve: #Hojlund è tornato, #Neres in stato di grazia. Spalletti, scelte sbagliate Vai su X