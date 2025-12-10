Pagelle Inter Liverpool Tuttosport premia Akanji con un 7 Il peggiore è stato lui
Le pagelle di Tuttosport per la sfida tra Inter e Liverpool assegnano un 7 ad Akanji, riconoscendogli un'ottima prestazione. Tuttavia, il quotidiano evidenzia anche il giocatore che si è distinto come il meno positivo in campo, offrendo un quadro completo di valutazioni e analisi della partita.
Inter News 24 Pagelle Inter Liverpool, Tuttosport premia Akanji con un 7 in pagella. Il peggiore in campo secondo il quotidiano invece è stato proprio lui. L'Inter esce sconfitta dal Meazza contro il Liverpool e le pagelle dei nerazzurri evidenziano luci e, soprattutto, molte ombre. La squadra, guidata dall'allenatore Cristian Chivu (voto 5.5), non è piaciuta come a Madrid, mostrando forse troppo rispetto per un avversario in difficoltà. La sua gestione dei cambi, inoltre, è stata penalizzata dai due infortuni del primo tempo. Il migliore in campo è il difensore svizzero Manuel Akanji (voto 7).
Pagelle Ajax Inter, TOP e FLOP del match di Champions League
Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram (8) zittisce le critiche, Pio Esposito (7,5) che debutto, Calhanoglu (7) fa girare la squadra
Pagelle Ajax Inter: Thuram indomabile, Sommer si riscatta e che prova di Pio Esposito!
Inter-Liverpool, pagelle: Akanji un muro, Thuram e Barella troppi tacchi. Chivu costretto a... Vai su Facebook
Inter-Liverpool 0-1, le pagelle della partita di Champions League #SkySport #SkyUCL Vai su X
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds - Liverpool da Thuram a Lautaro passando per Acerbi Sommer Bastoni e van Dijk. Come scrive calciomercato.it
