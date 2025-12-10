Pagelle Inter Liverpool per il CdS Bastoni il peggiore insieme a…

Le pagelle di Inter-Liverpool, secondo il Corriere dello Sport, evidenziano le prestazioni dei nerazzurri con giudizi severi. Tra i protagonisti criticati, Bastoni si distingue come il peggior in campo, insieme a un altro calciatore interista. Ecco i commenti e le valutazioni dei principali protagonisti della sfida.

Pagelle Inter Liverpool, il Corriere dello Sport boccia Bastoni e un altro calciatore interista. Per loro il voto assegnato è di 5.5. Le pagelle del Corriere dello Sport sulla sconfitta dell'Inter contro il Liverpool in Champions League mettono in luce le prove eccellenti di alcuni nerazzurri, ma evidenziano anche l'ingenuità e la sfortuna che hanno condizionato l'esito finale. L'allenatore Cristian Chivu (voto 6) ha gestito una gara difficile, segnata dagli infortuni, e la sua squadra avrebbe comunque meritato di più. Il migliore in campo è il centrocampista Nicolò Barella (voto 7).