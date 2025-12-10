Pagelle Inter Liverpool i TOP e FLOP del match di Champions League
Analisi dei protagonisti di Inter-Liverpool, sfida valida per la sesta giornata della Champions League 2025/26. Ecco i TOP e FLOP del match, con i voti dei giocatori protagonisti di una partita intensa allo San Siro tra la squadra di Chivu e i Reds di Klopp.
Pagelle Inter Liverpool: i voti dei protagonisti della sfida. La squadra di Chivu ha giocato contro i reds di Slot San Siro ha ospitato il match valido per la sesta giornata della fase campionato di UEFA Champions League 202526. La squadra di Chivu ha ospitato quella di Slot, grande protagonista in Premier League. Ecco i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Pagelle Ajax Inter, TOP e FLOP del match di Champions League
Ajax-Inter 0-2, le pagelle: Thuram (8) zittisce le critiche, Pio Esposito (7,5) che debutto, Calhanoglu (7) fa girare la squadra
Pagelle Ajax Inter: Thuram indomabile, Sommer si riscatta e che prova di Pio Esposito!
Pagelle Inter-Como: Luis Henrique si prende la scena. Nico Paz non brilla, ma combatte. Chivu e Fabregas... - facebook.com Vai su Facebook
#InterVenezia, le pagelle di CM: Diouf è una sorpresa, Bonny implacabile calciomercato.com/liste/inter-ve… #Inter #Venezia #CoppaItalia Vai su X
PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds - Liverpool da Thuram a Lautaro passando per Acerbi Sommer Bastoni e van Dijk. Riporta calciomercato.it
Capello analizza la sfida Inter Liverpool: assenza pesante e attenzione ai cross internews24.com
Ucraina: Zelensky dal Papa e da Meloni. Che assicura: “Italia farà la sua parte”. Trump: “Europei deboli”. ... firenzepost.it
LIVE Atalanta-Chelsea 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il primo tempo! oasport.it
LIVE Scandicci-Zhetsyu 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le toscane vincono 25-21 il ... oasport.it
LIVE Inter-Liverpool 0-1, Champions League calcio in DIRETTA: sconfitta amara per i neroazzurri oasport.it
Uomini e Donne anticipazioni: Gemma contro Mario, Sabrina in lacrime e Flavio fa un annuncio sulla scelta notizieaudaci.it