PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1 | Thuram non si accende Zwayer regala il rigore ai Reds

Calciomercato.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida di Champions a San Siro, l'Inter viene sconfitta 0-1 contro il Liverpool, con un rigore assegnato dall'arbitro Zwayer. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei protagonisti, tra top e flop, offrendo un'analisi dettagliata di una partita ricca di emozioni e decisioni contestate.

Voti, top e flop della supersfida di Champions andata in scena a San Siro (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Inter-Liverpool. INTER TOP Sommer 7 – Sul rigore non può nulla, ma prima salva l’Inter in un paio di occasioni. Akanji 6 Acerbi 5,5 – Dal 31? Bisseck 6 Bastoni 6 Luis Henrique 5,5 Barella 6,5 Calhanoglu s.v. – Dall’11’ Zielinski 6 FLOP Mkhitaryan 5,5 -. Queste, in genere, sono le sue partite, ma stasera il professore non è salito in cattedra. Nel secondo sbaglia un paio di passaggi decisivi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino inter liverpool 0 1 thuram non si accende zwayer regala il rigore ai reds

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds

PAGELLE E TABELLINO JUVENTUS-BORUSSIA 4-4: Yildiz e Vlahovic show, fantasma David

PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY-NAPOLI 2-0: Di Lorenzo inguaia Conte, Doku e Foden stellari

PAGELLE E TABELLINO VERONA-JUVE 1-1: lampo di Conceicao, Locatelli disastroso e Orban decisivo

pagelle tabellino inter liverpoolPAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1: Thuram non si accende, Zwayer regala il rigore ai Reds - Liverpool da Thuram a Lautaro passando per Acerbi Sommer Bastoni e van Dijk. Scrive calciomercato.it