PAGELLE E TABELLINO INTER-LIVERPOOL 0-1 | Thuram non si accende Zwayer regala il rigore ai Reds

Nella sfida di Champions a San Siro, l'Inter viene sconfitta 0-1 contro il Liverpool, con un rigore assegnato dall'arbitro Zwayer. Le pagelle evidenziano le prestazioni dei protagonisti, tra top e flop, offrendo un'analisi dettagliata di una partita ricca di emozioni e decisioni contestate.

Voti, top e flop della supersfida di Champions andata in scena a San Siro (AnsaFoto) – Calciomercato.it Pagelle Inter-Liverpool. INTER TOP Sommer 7 – Sul rigore non può nulla, ma prima salva l'Inter in un paio di occasioni. Akanji 6 Acerbi 5,5 – Dal 31? Bisseck 6 Bastoni 6 Luis Henrique 5,5 Barella 6,5 Calhanoglu s.v. – Dall'11' Zielinski 6 FLOP Mkhitaryan 5,5 -. Queste, in genere, sono le sue partite, ma stasera il professore non è salito in cattedra. Nel secondo sbaglia un paio di passaggi decisivi.