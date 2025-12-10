Paganin sull’Inter | Nei finali caldi pesa l’ansia non solo il ko con il PSG Sul derby…

L'ex difensore dell'Inter, Paganin, analizza le sfide recenti dei nerazzurri, concentrandosi sulla difficile situazione in Champions League e sulle difficoltà nei momenti decisivi. Con un focus sul ko contro il PSG e il derby, l’ex calciatore evidenzia come l'ansia nei finali caldi possa influenzare le prestazioni della squadra.

Inter News 24 Paganin Inter e Champions League sotto la lente: l’ex difensore nerazzurro analizza la seconda sconfitta consecutiva in Europa. Ospite della trasmissione Maracanà sulle frequenze di TMW Radio, Antonio Paganin, ex difensore dell’ Inter e oggi apprezzato opinionista, ha commentato la nuova battuta d’arresto europea dei nerazzurri, arrivata dopo la sconfitta contro il Liverpool. Un ko che segue quello precedente e che ha riacceso il dibattito su un possibile peso psicologico delle grandi sfide perse negli ultimi mesi, a partire dal precedente contro il PSG. Secondo Paganin, però, non si può ridurre tutto a una semplice questione mentale legata a una singola partita del passato. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Paganin sull’Inter: «Nei finali caldi pesa l’ansia, non solo il ko con il PSG. Sul derby…»

