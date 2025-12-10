Padri di famiglia che si travestono da donna per vivere la vita al femminile | viaggio nel mondo dei crossdresser

Napolitoday.it | 10 dic 2025

Il fenomeno dei crossdresser, uomini che si travestono da donna per vivere esperienze femminili, svela un mondo complesso e spesso invisibile. Attraverso le storie di padri di famiglia che cercano di esprimere la loro identità, l'articolo esplora le motivazioni, le difficoltà e i desideri di chi affronta questa realtà, oltre gli stereotipi.

“Il mio desiderio più profondo? Essere chiamata nonna”. Potrebbe sembrare il grido di dolore di un'anziana donna allontanata dai nipoti per via di un rapporto complicato con i figli. Ma non è così. Questo è il desiderio di un uomo, uno dei tanti perfettamente inseriti nella società tradizionale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

