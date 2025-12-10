Padre figlio e spirito azzurro | la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia

Bruno Marra torna con un nuovo libro dedicato al Napoli, intitolato “Padre, figlio e spirito azzurro”. Un’opera che, come la madeleine di Proust, richiama ricordi e emozioni legate alla squadra, mescolando passione e memoria. Con uno stile che gioca sull’impostazione e sulla narrazione, Marra conferma il suo impegno nel raccontare il Napoli attraverso nuovi e sorprendenti angoli di vista.

“’Sti mani piccerelle sanno solo scrivere. E nun sanno fa cchiù niente”. Per cui Bruno Marra, come atto di coerenza, se le è di nuovo sporcate d’azzurro: secondo libro sul Napoli (dopo “BruNapoli”) con un tranello d’impostazione. Non è un libro sul Napoli. È un libro fatto di Napoli. La squadra e la città sono tutt’attorno, una dimensione contestuale, un sentimento, a volte anche solo una suggestione. Marra li usa, li sfrutta, e ritaglia sui quattro scudetti una cadenza ritmata: la misura della sua vita. “Padre, figlio e spirito azzurro” (Apeiron Edizioni) è una riflessione intima, un elastico che in prima persona si tende da Fuorigrotta e tiene a sé legato il piccolo terribile Bruno che imperversa nel letto del papà alla domenica mattina, il ragazzo tifoso, il giornalista che pendola da Roma e torna a casa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it