Padoin 2-2 clamoroso difficile reagire a questa partita Delusione per aver accarezzato il sogno di passare
Una partita ricca di emozioni e colpi di scena, culminata con un risultato sorprendente. La squadra esprime delusione per aver sfiorato la qualificazione, ma ora è tempo di riflettere e reagire. Ecco i dettagli di un match che resterà impresso per le sue svolte inaspettate e il suo esito clamoroso.
di Marco Baridon . Le parole del tecnico della Juve Primavera. (inviato a Vinovo) – Simone Padoin, tecnico della Juve Primavera, ha parlato a .com dopo il pareggio amaro col Pafos, costato l’eliminazione dalla Youth League. DELUSIONE – « Rabbia no, delusione. Una volta che accarezzi il sogno di passare, dopoché fino a un mese fa lo ritenevi impossibile, vai sul 2-0 e sfiori il terzo più volte poi è difficile reagire a a questo risultato. Questo 2-2 è clamoroso, abbiamo avuto lo stesso problema che abbiamo avuto col Toro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
