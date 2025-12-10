Pace in Ucraina ecco il piano Trump | zona smilitarizzata e ingresso nell’Ue già nel 2027

Emergono dettagli su un piano negoziale per la pace in Ucraina, coordinato dall'amministrazione Trump. Secondo il Washington Post, il progetto prevede una zona smilitarizzata e l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea già entro il 2027, segnando un possibile cambio di strategia e un passo verso una risoluzione del conflitto.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, stanno emergendo i dettagli di un complesso pacchetto negoziale per la pace in Ucraina, coordinato dall’amministrazione Trump. Questo piano è strutturato in tre documenti fondamentali: un piano di pace vero e proprio, un accordo sulle garanzie di sicurezza e un piano per la ripresa economica. Il quadro complessivo è articolato e ambizioso, ma il compromesso sui confini e sull’assetto territoriale rimane l’ostacolo più grande da superare. Le pressioni politiche, in particolare quelle esercitate dal presidente Donald Trump, giocano un ruolo cruciale, con il rischio che un’eccessiva insistenza possa spingere l’Ucraina a rifiutare l’accordo e a proseguire il conflitto, nonostante gli altissimi costi umani ed economici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

