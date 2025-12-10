P38 fascicolo archiviato | La canzone su Moro? Fu arte provocatoria eticamente spregevole

Il fascicolo sull'irriverente canzone su Moro, interpretata dal gruppo musicale P38-La Gang, è stato archiviato. Il collettivo, che si definisce “insurrezionale”, ha suscitato polemiche con la sua arte provocatoria, ritenuta eticamente spregevole da molti. La loro identità e il loro nome richiamano simboli del terrorismo rosso, alimentando il dibattito sulla libertà artistica e i limiti della provocazione.

Reggio Emilia, 10 dicembre 2025 – Il gruppo musicale ’P38-La Gang’ richiama nel nome l’arma-simbolo del terrorismo rosso: si erano definiti “collettivo musicale artistico insurrezionale”, e anche “trapper brigatisti”. Il Primo maggio 2022 si esibirono nel circolo Arci Tunnel camuffati da un passamontagna bianco. I quattro performer cantarono qui e in altre città le gesta sanguinose delle Br, nate nel nostro territorio. Tra i brani, figurava ’ Renault ’: “Zitto zitto pagami il riscatto, zitto zitto sei su una R4”, era uno dei versi che richiamava la barbara uccisione di Aldo Moro ritrovato morto il 9 maggio 1978. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - P38, fascicolo archiviato: “La canzone su Moro? Fu arte provocatoria, eticamente spregevole”

