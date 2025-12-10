Ostuni imposta di soggiorno | dal 2026 si passa a un nuovo gestionale
A partire dall'1 gennaio 2026, il Comune di Ostuni adotterà la piattaforma PayTourist per la gestione dell'imposta di soggiorno. Questa novità mira a migliorare l'efficienza, semplificando i processi tra amministrazione e operatori turistici, grazie a un sistema più digitale e innovativo.
OSTUNI - Il Comune di Ostuni informa che, a partire dall'1 gennaio 2026, la gestione dell'imposta di soggiorno sarà trasferita alla nuova piattaforma PayTourist, con l'obiettivo di rendere più efficiente, digitale e semplificato il rapporto tra amministrazione e operatori turistici.
A.N.U.T.E.L. – Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, con il patrocinio del Comune di Ostuni, ospita giovedì 4 dicembre 2025, dalle 9.30 alle 17.30 nel Salone dei Sindaci di Palazzo di Città, l’incontro di studio “Imposta di soggiorno: istituzione, gestio - facebook.com Vai su Facebook
