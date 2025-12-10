Ostuni imposta di soggiorno | dal 2026 si passa a un nuovo gestionale

Brindisireport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dall'1 gennaio 2026, il Comune di Ostuni adotterà la piattaforma PayTourist per la gestione dell'imposta di soggiorno. Questa novità mira a migliorare l'efficienza, semplificando i processi tra amministrazione e operatori turistici, grazie a un sistema più digitale e innovativo.

OSTUNI - Il Comune di Ostuni informa che, a partire dall'1 gennaio 2026, la gestione dell'imposta di soggiorno sarà trasferita alla nuova piattaforma PayTourist, con l'obiettivo di rendere più efficiente, digitale e semplificato il rapporto tra amministrazione e operatori turistici.Nel mese di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Le tariffe dell’imposta di soggiorno di Sarzana resteranno invariate nel 2026 - La Giunta comunale di Sarzana ha approvato la conferma delle tariffe dell’imposta di soggiorno per l’anno 2026, mantenendo invariati gli importi già applicati in questi anni. Lo riporta cittadellaspezia.com