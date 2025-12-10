Ostuni imposta di soggiorno | dal 2026 si passa a un nuovo gestionale

A partire dall'1 gennaio 2026, il Comune di Ostuni adotterà la piattaforma PayTourist per la gestione dell'imposta di soggiorno. Questa novità mira a migliorare l'efficienza, semplificando i processi tra amministrazione e operatori turistici, grazie a un sistema più digitale e innovativo.

