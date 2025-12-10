Ospedali migliori d' Italia | le strutture genovesi ' premiate'

Ecco un elenco degli ospedali genovesi riconosciuti tra i migliori d'Italia. San Martino, Galliera, Villa Scassi e Gaslini si distinguono per l’eccellenza delle prestazioni sanitarie offerte in diverse specialità, confermando la qualità della sanità ligure a livello nazionale.

San Martino, Galliera, Villa Scassi e Gaslini. Questi i quattro ospedali della Liguria che rientrano tra quelli che erogano, in alcuni ambiti, prestazioni sanitarie tra le migliori d'Italia. I dati emergono dalla nuova edizione 2025, basata su dati 2024, del Programma nazionale esiti (Pne) di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

