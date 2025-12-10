Ospedali e strutture d’eccellenza Il Bufalini non è tra i ‘top 15’ della classifica del Ministero

Non c’è l’ ospedale Bufalini tra i primi nosocomi di alto livello che il " Programma Nazionale Esiti ", - strumento di Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari) - mette in fila nell’indagine 2025 relativa ai risultati del 2024. Lo strumento di governance sanitaria del Ministero pone sotto la lente 1.117 strutture misurandone l’efficacia, l’appropriatezza, la sicurezza e l’equità delle cure sanitarie tramite l’analisi dei processi ospedalieri, e il nostro ospedale conquista solo alcune postazioni. Nella graduatoria nazionale sono soltanto due, nel top dei 15, le strutture di alto livello dell’ Emilia-Romagna: l’ospedale di Bentivoglio (in provincia di Bologna) e quello di Fidenza (Parma). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

