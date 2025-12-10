ospedale sotto esame bene parto e ambito cardiocircolatorio

L'ospedale Santa Maria delle Croci si distingue per le sue eccellenze riconosciute a livello ministeriale nei settori di ambito cardiocircolatorio, gravidanza e parto, e osteomuscolare. Questi ambiti testimoniano l'impegno dell'istituto nel garantire servizi di alta qualità, posizionandolo come punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità.

Ambito cardiocircolatorio; gravidanza e parto e ambito osteomuscolare. Sono queste le tre eccellenze dell' ospedale 'Santa Maria delle Croci' riconosciute a livello ministeriale. Sono stati diffusi i principali risultati del Pne - Programmazione nazionale esiti 2025 del Ministero della Salute e di Age.na.s. - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nell'edizione 2025 Pne sono state complessivamente valutate 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private), utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera, linkati con l'anagrafe tributaria (per la verifica dello stato dei pazienti) e con il flusso dell'emergenza-urgenza per la parte relativa al pronto soccorso.