Ospedale sotto esame Bene parto e ambito cardiocircolatorio
L'ospedale Santa Maria delle Croci si distingue per le sue eccellenze riconosciute a livello ministeriale nei settori di ambito cardiocircolatorio, gravidanza e parto, e osteomuscolare. Questi ambiti testimoniano l'impegno dell'istituto nel garantire servizi di alta qualità, posizionandolo come punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità.
Ambito cardiocircolatorio; gravidanza e parto e ambito osteomuscolare. Sono queste le tre eccellenze dell’ ospedale ’Santa Maria delle Croci’ riconosciute a livello ministeriale. Sono stati diffusi i principali risultati del Pne - Programmazione nazionale esiti 2025 del Ministero della Salute e di Age.na.s. - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nell’edizione 2025 Pne sono state complessivamente valutate 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private), utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera, linkati con l’anagrafe tributaria (per la verifica dello stato dei pazienti) e con il flusso dell’emergenza-urgenza per la parte relativa al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Il crick sotto al furgone lo tradisce. Venticinquenne francese lotta in ospedale per vivere
Rimane incastrato sotto l'automobile, elitrasportato in ospedale
Incastrato sotto le ruote di un camion, operaio gravissimo in ospedale
Tra le persone trasportate in ospedale anche un quattordicenne, mentre altri passeggeri sono rimasti sotto choc per la violenza dello scontro - facebook.com Vai su Facebook
La storica leader radicale ed ex ministra è vigile ma sotto osservazione all'ospedale Santo Spirito di Roma: nelle prossime ore verrà diramato un bollettino medico. Nel 2015 le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni da cui era guarita nel 2023 Vai su X
