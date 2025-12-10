Ospedale sotto esame Bene parto e ambito cardiocircolatorio

Ilrestodelcarlino.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ospedale Santa Maria delle Croci si distingue per le sue eccellenze riconosciute a livello ministeriale nei settori di ambito cardiocircolatorio, gravidanza e parto, e osteomuscolare. Questi ambiti testimoniano l'impegno dell'istituto nel garantire servizi di alta qualità, posizionandolo come punto di riferimento per la salute e il benessere della comunità.

Ambito cardiocircolatorio; gravidanza e parto e ambito osteomuscolare. Sono queste le tre eccellenze dell’ ospedale ’Santa Maria delle Croci’ riconosciute a livello ministeriale. Sono stati diffusi i principali risultati del Pne - Programmazione nazionale esiti 2025 del Ministero della Salute e di Age.na.s. - Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nell’edizione 2025 Pne sono state complessivamente valutate 1.117 strutture di ricovero per acuti (pubbliche e private), utilizzando i dati delle schede di dimissione ospedaliera, linkati con l’anagrafe tributaria (per la verifica dello stato dei pazienti) e con il flusso dell’emergenza-urgenza per la parte relativa al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

ospedale sotto esame bene parto e ambito cardiocircolatorio

© Ilrestodelcarlino.it - Ospedale sotto esame. Bene parto e ambito cardiocircolatorio

Il crick sotto al furgone lo tradisce. Venticinquenne francese lotta in ospedale per vivere

Rimane incastrato sotto l'automobile, elitrasportato in ospedale

Incastrato sotto le ruote di un camion, operaio gravissimo in ospedale

ospedale sotto esame beneOspedale sotto esame. Bene parto e ambito cardiocircolatorio - Tra le attività di ’alto livello’ anche le cure osteomuscolari ... Come scrive msn.com