Ospedale San Raffaele di Milano la denuncia shock | farmaci sbagliati credenziali condivise e infermieri disorientati
Un'inchiesta presso l'Ospedale San Raffaele di Milano denuncia gravi carenze nella gestione dei farmaci e nella preparazione del personale infermieristico, con errori di somministrazione e disorientamento che compromettono la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure.
Errori di somministrazione e disorientamento del personale Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci, che commettono errori di somministrazione delle terapie, che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati dell’ospedale, carrelli coi farmaci "disastrati" nei corridoi. Segnalazione formale delle criticità tramite email. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Incidente a San Raffaele Cimena: scontro tra auto e scooter, centauro in ospedale
È morto Raffaele Tiro, medico dell'ospedale Renzetti ed ex sindaco di Rocca San Giovanni
San Siro, l’ospedale San Raffaele rinnova per altri cinque anni l’accordo con Inter e Milan per il servizio sanitario
Sull’ospedale San Raffaele scatta l’indagine dell’Ats di Milano per conto della Regione Lombardia. Come raccontato l'8 dicembre, il terzo piano del padiglione Iceberg è andato in tilt a partire dalla notte tra il 5 e il 6 dicembre fino a domenica 7. La gestione inf Vai su Facebook
Caso San Raffaele, Cgil: “Errori? È il sistema che non funziona. Ospedale al collasso”. Antonio Bagnaschi, Fp Cgil Milano, spiega cosa è successo in corsia: “Infermieri della cooperativa non erano in grado di fare il loro lavoro” Vai su X
Si è dimesso l’amministratore unico dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo alcuni problemi coi servizi infermieristici - Lunedì si è dimesso l’amministratore unico dell’ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, che nei giorni precedenti era stato molto criticato dai dipendenti per la situazione caotica e problem ... Scrive ilpost.it
Antisemitismo, Schlein sbugiardata: nel 2017 ha votato il “lodo” Delrio. Come si cambia per non morire secoloditalia.it
Sabrina Carpenter trasforma una felpa in un mini dress (e rende il pantsless di nuovo iconico) metropolitanmagazine
L'aggettivo giusto per le forcaiole ilgiornale.it
"Sabir. Viaggio Mediterraneo" porta la Physical Dance in teatro a Senigallia ilrestodelcarlino.it
Stoccarda-Maccabi Tel Aviv (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici infobetting.com
Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos lanazione.it