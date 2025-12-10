Ospedale San Raffaele di Milano la denuncia shock | farmaci sbagliati credenziali condivise e infermieri disorientati

Un'inchiesta presso l'Ospedale San Raffaele di Milano denuncia gravi carenze nella gestione dei farmaci e nella preparazione del personale infermieristico, con errori di somministrazione e disorientamento che compromettono la sicurezza dei pazienti e la qualità delle cure.

Errori di somministrazione e disorientamento del personale Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci, che commettono errori di somministrazione delle terapie, che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati dell'ospedale, carrelli coi farmaci "disastrati" nei corridoi. Segnalazione formale delle criticità tramite email.

Sull’ospedale San Raffaele scatta l’indagine dell’Ats di Milano per conto della Regione Lombardia. Come raccontato l'8 dicembre, il terzo piano del padiglione Iceberg è andato in tilt a partire dalla notte tra il 5 e il 6 dicembre fino a domenica 7. La gestione inf Vai su Facebook

Caso San Raffaele, Cgil: “Errori? È il sistema che non funziona. Ospedale al collasso”. Antonio Bagnaschi, Fp Cgil Milano, spiega cosa è successo in corsia: “Infermieri della cooperativa non erano in grado di fare il loro lavoro” Vai su X

Si è dimesso l’amministratore unico dell’ospedale San Raffaele di Milano, dopo alcuni problemi coi servizi infermieristici - Lunedì si è dimesso l’amministratore unico dell’ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, che nei giorni precedenti era stato molto criticato dai dipendenti per la situazione caotica e problem ... Scrive ilpost.it