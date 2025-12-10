Ospedale premiate due eccellenze riminesi Gianfreda | Merito della scelta di un' Azienda unica romagnola
Due eccellenze dell'ospedale Infermi di Rimini sono state premiate, riflettendo l'eccellenza dell'assistenza sanitaria locale. Il Piano nazionale esiti 2025, presentato da Agenas, ha confermato la qualità elevata dei servizi offerti dall’ospedale, evidenziando il successo della scelta di un'Azienda unica romagnola. Gianfreda sottolinea l'importanza di questa collaborazione per il progresso del settore sanitario regionale.
Il Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha fornito “conferme importanti rispetto l’elevata qualità dell’assistenza offerta dall’ospedale Infermi di Rimini”. A commentare i dati è Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L'ultima beta dei Google Play Services nasconde nuovi sviluppi legati alla funzionalità "Motion Cu... ? tuttoandroid.net - Zazoom Social News
Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News
Migliori Ospedali in Italia, la nuova classifica premia due eccellenze siciliane - La nuova classifica dei migliori ospedali italiani, pubblicata da AGENAS (Agenzia Nazionale pe ... Scrive mondopalermo.it
Migliori ospedali d’Italia, cinque lombardi nei primi 15: ecco quali sono - Rapporto Agenas, la valutazione in base gli indicatori relativi a 8 diverse aree cliniche: cardiocircolatorio, nervoso, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologica, gravidanza e parto, oste ... Lo riporta ilgiorno.it
L’ospedale astigiano entra tra le eccellenze italiane premiate da Fondazione Onda ETS per i servizi dedicati alla salute femminile e alla medicina di genere - facebook.com Vai su Facebook
“Con Andrea Delogu c’è un feeling magico, potrebbe diventare altro”, parla Nikita Perotti dilei.it
Roma. Furti di lusso nel centro storico. I Carabinieri riconsegnano alle boutique Valentino e Louis Vuitton ... cronachecittadine.it
Villa Scassi, pronto soccorso a ritmo ridotto dalle 14 alle 17 ilsecoloxix.it
“Il ‘Lastra Gate’ a Ballando con le stelle? Con Fognini ci siamo chiariti. È goliardico, ma una provocazione ... ilfattoquotidiano.it
Fifa, il comitato etico contro Infantino per il premio a Trump lettera43.it
I migliori regali di Natale a tema sportivo sopra i 75 euro ultimouomo.com