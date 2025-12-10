Ospedale premiate due eccellenze riminesi Gianfreda | Merito della scelta di un' Azienda unica romagnola

Riminitoday.it | 10 dic 2025

Due eccellenze dell'ospedale Infermi di Rimini sono state premiate, riflettendo l'eccellenza dell'assistenza sanitaria locale. Il Piano nazionale esiti 2025, presentato da Agenas, ha confermato la qualità elevata dei servizi offerti dall’ospedale, evidenziando il successo della scelta di un'Azienda unica romagnola. Gianfreda sottolinea l'importanza di questa collaborazione per il progresso del settore sanitario regionale.

Il Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha fornito “conferme importanti rispetto l’elevata qualità dell’assistenza offerta dall’ospedale Infermi di Rimini”. A commentare i dati è Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

