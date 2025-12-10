Ospedale premiate due eccellenze riminesi Gianfreda | Merito della scelta di un' Azienda unica romagnola
L'ospedale Infermi di Rimini si distingue per l'eccellenza delle sue prestazioni, come evidenziato dal Piano nazionale esiti 2025 di Agenas. Due professionisti riminese sono stati premiati, sottolineando il valore di un modello di assistenza gestito da un'unica azienda sanitaria regionale, che contribuisce al mantenimento di elevati standard di qualità.
Il Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, ha fornito “conferme importanti rispetto l’elevata qualità dell’assistenza offerta dall’ospedale Infermi di Rimini”. A commentare i dati è Kristian Gianfreda, assessore alle Politiche per la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
L’ospedale astigiano entra tra le eccellenze italiane premiate da Fondazione Onda ETS per i servizi dedicati alla salute femminile e alla medicina di genere - facebook.com Vai su Facebook
Migliori Ospedali in Italia, la nuova classifica premia due eccellenze siciliane - La nuova classifica dei migliori ospedali italiani, pubblicata da AGENAS (Agenzia Nazionale pe ... mondopalermo.it scrive
I migliori ospedali in Italia secondo Agenas, due eccellenze e tanti rimandati - Solo quelli di Savigliano e Mestre eccellono in tutte le aree. Scrive quifinanza.it