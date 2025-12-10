Ospedale di Cento primo posto per fratture di femore operate entro le 48 ore

10 dic 2025

L’ospedale di Cento si distingue nel 2024 in Emilia Romagna per la tempestività negli interventi sulle fratture di femore, con il 93% delle operazioni effettuate entro le 48 ore. Questa performance è attestata dal programma nazionale esiti di Agenas, che riconosce l’ospedale come il primo nella regione per rapidità e qualità delle cure in questo ambito.

Nel 2024 l’ospedale di Cento è primo, in Emilia Romagna, per percentuale (93%) di fratture di femore operate entro le 48 ore; lo certifica il programma nazionale esiti di Agenas. Sono diversi anni che l’ortopedia centese, diretta dal dottor Luca Castagnini dall’ottobre 2020, si colloca al primo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

