Orzivecchi ladri in chiesa | il gatto del parroco fa scattare l’allarme e li mette in fuga

Un episodio insolito ha interrotto la tranquillità della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Orzivecchi, quando i ladri sono stati messi in fuga da un imprevisto. Il gatto del parroco, infatti, ha scatenato l’allarme, allertando la comunità e fermando il tentativo di furto sacrilego.

Orzivecchi (Brescia), 10 dicembre 2025 – Un furto sacrilego ha violato la pace della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Orzivecchi. A finire nel mirino di malviventi, ancora ignoti, è stata una splendida statua della Madonna del Rosario, pregevole opera con corona e, tra le mani, uno scettro d'argento. Il fatto, scoperto da alcuni volontari, ha gettato nello sconcerto la comunità locale. I ladri avrebbero agito con determinazione, forzando una porta laterale della chiesa, bloccandola perché non si chiudesse "a scatto" e muovendosi in un'area non coperta dalle telecamere. Fiocco, il gatto che ha evitato il furto.

Durante il tentativo dei ladri di rubare lo scettro in argento, l'allarme è scattato quando il gatto è salito sull'altare, costringendo i malviventi a fuggire in fretta e a lasciare così metà del bottino.

