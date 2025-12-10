Orologi del cinema | come il polso diventa protagonista sul grande schermo

Gli orologi nel cinema trascendono il ruolo di semplici accessori, diventando elementi di narrazione e stile. Spesso, sul grande schermo, il polso si trasforma in protagonista, rivelando personalità, tensione o eleganza. Questa analisi esplora come gli orologi contribuiscano a creare atmosfere e approfondire i personaggi, confermando il loro valore simbolico e narrativo nel mondo cinematografico.

Nel cinema gli oggetti non sono mai semplici oggetti. Alcuni restano sullo sfondo, altri entrano nell'inquadratura come se avessero una loro intenzione. L'orologio appartiene a questa seconda categoria: non appare, accade. In pochi centimetri di metallo si concentra un linguaggio narrativo che il pubblico riconosce prima ancora di accorgersene. È il dettaglio che definisce un carattere, il simbolo che attraversa le epoche, l'elemento che continua a vivere quando i titoli di coda scorrono e la sala si svuota. Il tempo come dispositivo narrativo, non come accessorio. Il cinema non utilizza l'orologio per completare un costume, ma per raccontare ciò che non può essere detto.

