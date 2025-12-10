Oro alla patria | Lagarde vede Giorgetti

L'emendamento sulla restituzione dell'oro alla patria proposto da Lagarde, che coinvolge il ministro Giorgetti, rappresenta uno degli aspetti più discussi e simbolici della legge di bilancio. La proposta ha suscitato diverse reazioni, evidenziando le tensioni tra temi di politica economica e simbolismi nazionali.

Quello dell'oro della Banca d'Italia è l'emendamento più inutile, e simbolico, della legge di bilancio. Serve alle destre melonian-leghiste per dimostrare che gli italiani hanno almeno qualcosa in mano: la .

