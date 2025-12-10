Ormai è un regolamento di conti Città ostaggio del centrosinistra
Il dibattito politico a Modena evidenzia un clima di forte divisione all’interno del centrosinistra, con scontri e manovre interne che sembrano ostacolare l’azione amministrativa. La discussione sul maxi-emendamento proposto da Pd e Avs sull’urbanistica rappresenta un esempio di questa frammentazione, che rischia di compromettere il buon governo della città.
"Come dimostra in modo lampante il dibattito sul maxi-emendamento proposto da Pd e Avs sull’ urbanistica e ancora in atto in questi giorni, Modena è ormai ostaggio di un centrosinistra senza visione e diviso in correnti, dove ognuno gioca per screditare l’altro, anche a costo di sabotare l’azione amministrativa". A intervenire sulla questione è Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. "La giunta Mezzetti si è vista riscrivere in aula, punto per punto, una delibera frutto di mesi di lavoro, con l’umiliazione di vedersi sfiduciata pubblicamente dai suoi stessi alleati. Se il principale partito della maggioranza arriva a sconfessare la propria giunta, vuol dire che la coalizione è implosa e che a prevalere non è più l’interesse della città, ma la lotta interna per bande e il calcolo politico personale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
