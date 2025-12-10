Orizzonti tiburtini trekking nella riserva di Monte Catillo

Scopri l'emozione di un trekking gratuito nella Riserva Naturale di Monte Catillo, a pochi chilometri da Roma. Un'opportunità speciale per immergersi nella natura durante il periodo natalizio, con un percorso che offre panorami suggestivi e un'esperienza di gruppo. Al termine dell'escursione, è prevista una cena condivisa, per celebrare insieme questa avventura all'insegna del relax e della convivialità.

Escursione gratuita di Natale + Cena di gruppoL'esperienza si svolge all'interno della Riserva Naturale di Monte Catillo, subito fuori il centro storico di Tivoli, a pochi passi da Roma.Il sentiero attraversa una grande varietà di ambienti naturali: dalla macchia mediterranea, ai boschi più. 🔗 Leggi su Romatoday.it

